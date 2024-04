PedersoliGattai e Studio Legale Zoppini e Associati nell’ingresso di Fondazione CRT nel capitale sociale di Banca di Asti

Marcello Magro e Andrea Gandini

Banca di Asti, Fondazione CR Asti e Fondazione CRT hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo tra la Banca di Asti e Fondazione CRT finalizzato all’ingresso di Fondazione CRT nel capitale della Banca con una partecipazione pari al 6%, nonché di un patto parasociale di durata quinquennale tra la medesima Fondazione CRT e la Fondazione CR Asti.

Nel contesto dell’operazione, Banca di Asti ha venduto a Fondazione CRT una prima tranche di azioni proprie rappresentative dell’1,77% circa del capitale sociale e si è impegnata a vendere, in più tranche, ulteriori azioni proprie rappresentative del 4,23% circa del capitale sociale che si prevede siano acquistate dalla Banca sul mercato nel contesto di un intervento di supporto in via straordinaria della liquidità del titolo.

PedersoliGattai ha assistito, rispettivamente, Banca di Asti e Fondazione CR Asti, con un team guidato dai partner Andrea Gandini e Marcello Magro e composto dal senior associate Lorenzo Rossi Casana e dall’associate Riccardo Monge, nonché, per i profili regolamentari, dal partner Giulio Sandrelli.

Fondazione CRT è stata assistita dallo Studio Legale Zoppini e Associati con un team composto da Giovanni Diele e Giulio Angeloni.