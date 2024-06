PedersoliGattai, Grimaldi Alliance e Clifford Chance nell’acquisizione di Recrytera da parte di Maticmind

Gerardo Gabrielli, Matteo Sica Fiorillo, Francesco Sciaudone, Giancarlo Luglini

Maticmind, system integrator leader nel settore ICT in Italia, ha acquisito la maggioranza di Recrytera, società che progetta soluzioni per la digitalizzazione dei processi relativi ai concorsi, con particolare riferimento a quelli relativi alle assunzioni nella PA. Recrytera gestisce inoltre sistemi di videoconferenza, videosorveglianza e ledwall display.

Grazie a questa acquisizione, Maticmind potrà incrementare il focus sulla Pubblica Amministrazione: già oggi, difatti, tra gli oltre 1000 clienti gestiti, il 50% è rappresentato da realtà pubbliche di cui la maggioranza nella PA. Maticmind potrà inoltre aprire nuovi scenari futuri nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che potranno essere esportate anche all’estero, in linea con il processo di internazionalizzazione che sta portando avanti.

PedersoliGattai ha assistito Maticmind con un team composto dal partner Gerardo Gabrielli, dal senior associate Matteo Sica Fiorillo e dall’associate Maria Caterina Signorini per i profili corporate, mentre la due diligence è stata seguita da un team coordinato dal senior counsel Nicola Martegani, dalla senior associate Clara Balboni e dall’associate Ludovica Cimini. I profili di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla senior counsel Micaela Tinti e dalla senior associate Elena Martignoni, i profili di diritto del lavoro sono stati seguiti dalla senior associate Federica Ferretti e dall’associate Vittorio Trevisson mentre i profili di diritto della proprietà industriale sono stati seguiti dal counsel Marco Galli e dalle associate Adele Zappia e Giorgia De Pin.

I profili golden power sono stati seguiti da Clifford Chance, con un team composto dal socio Luciano Di Via e dall’associate Eleonora Zappalorto.

Grimaldi Alliance ha assistito i soci di Recrytera con un team composto dal managing partner Francesco Sciaudone, dal partner Giancarlo Luglini e dalla counsel Giulia Lovaste per i profili corporate, dal partner Carlo Cugnasca per i profili fiscali, dal partner Andrea Neri e dalla counsel Giulia Lovaste per i profili golden power, dal partner Flavio Iacovone e dall’associate Christian D’Orazi per i profili di diritto amministrativo, dall’associate Valentina Torelli per i profili di diritto della proprietà industriale, mentre i profili di diritto del lavoro sono stati seguiti dalla partner Maddalena Boffoli e dalla counsel Barbara Minella.