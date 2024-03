PedersoliGattai con Grinta nella vendita di azioni Moncler

Andrea Gandini, Marcello Magro e Emanuela Campari, Lucio Bonavitacola

Grinta S.r.l., società controllata dalla Famiglia Rivetti, ha concluso un’operazione di accelerated bookbuilding con JP Morgan, avente ad oggetto la vendita di 3.231.116 azioni di Moncler.

Grinta ha inoltre concluso con la stessa banca d’investimento un contratto derivato collar avente ad oggetto massime n. 6.125.000 azioni di Moncler.

Grinta è stata assistita da PedersoliGattai, che ha agito col coordinamento del Partner Andrea Gandini, quanto all’operazione di vendita tramite accelerated bookbuilding, con un team guidato dal Partner Capital Markets Marcello Magro e composto dai Senior Associate Federico Tallia e Lorenzo Rossi Casana unitamente alla Partner (Salary) Daniela Caporicci per i profili tax e, con riferimento al collar, con un team guidato da Emanuela Campari Bernacchi, Partner del Dipartimento di Bank & Institutional Finance e composto dal Counsel Francesco Lucernari e dall’Associate Carlotta Antonelli.

Cravath, Swaine & Moore ha assistito Grinta in relazione agli aspetti di diritto statunitense.

JP Morgan, che ha agito lato legal con un team guidato da Marilena Salzone, Senior Country Counsel Italia della banca, è stata assistita da Clifford Chance, in persona del Partner Filippo Emanuele, dei Counsel Laura Scaglioni e Stefano Parrocchetti Piantanida e dell’Associate Alessia Aiello per gli aspetti relativi all’accelerated bookbuilding, e del Partner Lucio Bonavitacola, del Counsel Riccardo Coassin e dell’Associate Eleonora Negri, per quanto riguarda gli aspetti relativi al collar.