PedersoliGattai, Linklaters e Cravath nell’aumento di capitale di Juventus. Approvato da Consob il primo Prospetto in lingua inglese relativo ad un aumento di capitale

Federico Tallia, Francesco Eugenio Pasello

PedersoliGattai ha assistito Juventus Football Club S.p.A. nell’aumento di capitale in opzione per un controvalore complessivo di circa 200 milioni di euro. È previsto che l’offerta in opzione abbia inizio lunedì 11 marzo p.v.

Le nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale saranno oggetto di offerta e di ammissione alle negoziazioni sull’Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana; a tal fine, è stato predisposto un prospetto informativo di offerta e di quotazione delle azioni da emettersi. Si tratta del primo prospetto informativo redatto in lingua inglese e approvato da CONSOB per un’operazione di aumento di capitale.

Il team di PedersoliGattai, composto dal partner Marcello Magro, dal senior associate Federico Tallia (in foto a sinistra), dagli associate Riccardo Monge, Lorenzo Bologna e Francesco Cipolla, ha assistito Juventus in relazione a tutti gli aspetti di diritto italiano dell’aumento di capitale e dell’offerta.

Cravath, Swaine & Moore ha assistito Juventus in riferimento agli aspetti di diritto statunitense.

Linklaters ha assistito, sia in relazione all’offerta pubblica in Italia sia in relazione al collocamento istituzionale, i joint global coordinator, Citigroup e UniCredit, con un team composto dal partner Ugo Orsini, dai managing associate Francesco Eugenio Pasello (in foto a destra) e Matteo Pozzi e dall’associate Filippo Linzi.