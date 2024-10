PedersoliGattai con Nexi nella partnership strategica con Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Enrico Vaccaro, Francesco Selogna

PedersoliGattai ha assistito Nexi, società PayTech quotata su Euronext Milan, nella sottoscrizione di un accordo per la costituzione di una partnership strategica di lungo termine con Banca Popolare di Puglia e Basilicata, assistita dallo Studio Carbonetti e Associati.

L’accordo ha interessato il business di merchant acquiring della Banca, portando ad una partnership strategica di lungo periodo finalizzata alla promozione e al collocamento di tutti i relativi prodotti e servizi del Gruppo Nexi attraverso la rete commerciale della Banca.

Il team di PedersoliGattai è stato guidato dal partner Enrico Vaccaro (in foto a sinistra) e coordinato dalla counsel Silvia Rometti per gli aspetti contrattuali, dal partner Giulio Sandrelli per gli aspetti regolamentari e dal partner Davide Cacchioli per gli aspetti golden power.

Lo Studio Carbonetti e Associati ha agito per la Banca con un team guidato dal partner Francesco Selogna (in foto a destra), coadiuvato dagli associate Francesca Tanzi Marlotti e Giorgio Politano.

Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti, per Nexi, da TaxWise con il partner Prof. Guglielmo Fransoni e, per la Banca, dallo Studio Maisto e Associati con il partner Filippo Maisto.

