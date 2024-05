PedersoliGattai con Prosit Farma Holding nell’acquisizione di 12 farmacie

Marco Molineris

Prosit Farma Holding S.p.A. Società Benefit, nuova realtà nel mondo delle farmacie private che si definisce quale “piattaforma di farmacisti, un nuovo modello tra capitale e aggregazione di farmacie indipendenti”, ha completato l’acquisizione delle prime 12 farmacie (principalmente localizzate nel nord-centro Italia) nel contesto di un più ampio progetto di investimento nel settore farmaceutico, che prevede l’inclusione di un numero complessivo di circa 75 farmacie entro un arco temporale di 5 anni.

Nell’ambito del progetto, Rodolfo Laneri, Tommaso Toscani ed Edoardo Cavallazzi agiscono quali fondatori e CEO della società mentre il Fondo Equiter Infrastructure II (gestito da Ersel Asset Management SGR S.p.A.), dedicato all’investimento in capitale di rischio di asset infrastrutturali in Italia con una particolare attenzione ai temi dell’innovazione e dell’impatto sociale-ambientale, agisce in qualità di partner finanziario del progetto.

PedersoliGattai ha assistito Prosit Farma Holding attraverso un team composto dal senior counsel Marco Molineris e dagli associate Giulia Rossi e Beatrice Vasario.