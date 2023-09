Per i 20 anni in Italia Bird & Bird immagina lo studio del futuro con un hackathon

Giovanni Galimberti ( Country Head di Bird & Bird), Raimondo Maggiore (Country Head di Bird & Bird), Massimiliano Mostardini (Partner fondatore della sede italiana di Bird & Bird).









Bird & Bird, primario studio legale internazionale con oltre 1450 professionisti in 31 uffici e 22 Paesi, celebra 20 anni di presenza in Italia, lanciando un hackathon legale. Grazie all'incontro fra generazioni, professioni, competenze e tecnologie, i partecipanti sono chiamati a immaginare come potrà essere una law firm tra vent'anni.



L'evento sarà ospitato nella nuova sede di Bird & Bird a Milano, inaugurata nel 2022 in Via Porlezza 12, nel cuore del business district meneghino.



Potranno partecipare all'hackathon, che si svolgerà fra il 20 e il 21 settembre e si concluderà con la premiazione il 3 ottobre, studenti universitari di giurisprudenza, ingegneria, matematica, filosofia, economia, management, comunicazione e marketing, cui si aggiungeranno anche under 30 Bird & Bird e legali interne alle aziende. Ciascun team avrà a disposizione almeno un mentor, che supporterà nello sviluppo del proprio progetto.



Bird & Bird si pone in ascolto dei più giovani, nella convinzione che il loro contributo sarà determinante per inquadrare e risolvere i complessi temi che il settore legale sta affrontando.



"L'innovazione è al centro della nostra filosofia: innovazione di approcci e modelli, necessaria per rispondere alle esigenze del mercato legale e al bisogno di sapersi ripensare e mettere in gioco con duttilità e propensione al cambiamento. Per festeggiare i nostri primi 20 anni in Italia abbiamo voluto dare la parola alle nuove generazioni, affinché le loro idee e la loro freschezza possano contribuire a stimolare il nostro miglioramento e rinnovamento" affermano Giovanni Galimberti e Raimondo Maggiore, Country Heads di Bird & Bird.

"È un progetto ambizioso, che implica l'incontro di professionalità, background e linguaggi diversi, ma è anche un modo per contribuire ad aumentare quella condivisione di idee e prospettive che sono alla base della nostra cultura" aggiunge Massimiliano Mostardini, Partner fondatore della sede italiana di Bird & Bird.