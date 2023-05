Per i contributi previdenziali richiesti mediante cartella esattoriale la competenza è del giudice ordinario di Giampaolo Piagnerelli

Il contribuente - in presenza di richiesta di contributi previdenziali - può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro









In materia di contributi previdenziali non versati la competenza non è del giudice tributario, ma esclusivamente di quello ordinario anche se la pretesa iniziale è efftettuata mediante cartella esattoriale. A sancirlo la Cassazione con la sentenza n. 14077/23. Il contribuente nel ricorso in Cassazione, censura la decisione del giudice dell'appello in materia di contributi previdenziali, nella parte in cui essi sono stati richiesti mediante l'avviso di accertamento senza seguire, invece, la strada...