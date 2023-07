Per il credito Cosap termine di prescrizione decennale di Giampaolo Piagnerelli

Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è dovuto all'Ente in caso di occupazione, permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico

«In tema di occupazione di spazi e aree pubbliche ex articolo 63 del Dlgs n. 446 del 1997 (come modificato dall'articolo 31 della legge n. 448 del 1998), il canone (cosiddetto "Cosap"- ndr. Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione...