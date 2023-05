Per il debito di uno dei coniugi è sottoposto a esecuzione l'intero bene ricadente nella comunione legale di Mario Finocchiaro

All'altro coniuge resta salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita

Per il debito di uno dei coniugi, correttamente è sottoposto ad esecuzione per l'intero il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti della procedura, fino al trasferimento del bene a terzi, non potendosi riconoscere al coniuge non debitore il diritto di caducare tali atti, né quello di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per ...