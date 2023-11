Per la determinazione del tasso usurario i costi assicurativi del mutuo sono inclusi di Mirko Martini

Link utili Polizza assicurativa accessoria al finanziamento - Costo della polizza rientrante nella determinazione del tasso usurario - Superamento del tasso soglia usura - Nullità Tribunale Verona, Sentenza 20 aprile 2022 n. 1531 Sezione 2

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Nell’ordinamento italiano le parti hanno la facoltà e la libertà di autodeterminazione anche a livello contrattuale, tuttavia, vi sono sempre dei limiti posti dalla legislatura per la tutela dei privati e nel contratto di mutuo, per la determinazione del tasso usurario applicato, devono essere presi in considerazione ogni costo rilevante per il mutuatario al fine della determinazione del tasso usurario. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 24 ottobre 2023, n...