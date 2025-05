Per indicazione o elezione di domicilio dell’imputato presente basta richiamo specifico

In tema di appello depositato prima del 24 agosto 2024 per l’indicazione o elezione di domicilio dell’imputato presente basta che il richiamo sia specifico. E quando nel fascicolo risultino plurime dichiarazioni o elezioni spetta al difensore dell’imputato indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell’atto di impugnazione quale sia quella da utilizzare per notificare il decreto di citazione.

In questi termini si esprimono i giudici della prima sezione di Cassazione, nella...