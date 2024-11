Per l’accertamento della paternità vige il principio della libertà di prova

Famiglia - Filiazione - Azione di riconoscimento della paternità naturale - Mezzi di prova - Principio della libertà di prova - Art. 269 c.c.

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, vige il principio della libertà di prova, sancito, in materia dall’art. 269, comma 2, c.c.. Secondo tale assunto normativo, non vi è limitazione, ovvero, fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare la paternità, ed ancora non esiste alcuna imposizione, riferita...