Per l’iscrizione all’elenco necessari la laurea e un corso rafforzato

Per i nuovi mediatori arriva un percorso di formazione rafforzato, con l’obiettivo di elevare gli standard qualitativi del servizio di mediazione civile e commerciale. A disporre l’aumento della durata della formazione è stata già la legge delega di riforma della giustizia civile (legge 206/2021) e ora il decreto del ministero della Giustizia 150/2023, in vigore da dopodomani, indica in modo dettagliato come si articolerà il percorso di studi per chi intende chiedere di essere inserito nell’elenco dei mediatori.

Per chi invece è già mediatore, lo stesso decreto ministeriale stabilisce una fase transitoria di nove mesi in cui integrare la propria formazione (si veda il servizio a fianco).

Il titolo di studio

Per quanto riguarda i requisiti per i nuovi mediatori, il decreto prescrive che occorre aver conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico (finora il titolo di studio minimo previsto era la laurea triennale). Il regolamento contiene però un’eccezione per coloro che sono iscritti a un ordine o collegio professionale: a loro basterà avere la laurea triennale. Una scelta che conferma la linea tenuta già dalla disciplina precedente, che stabiliva requisiti più soft per gli iscritti agli Albi rispetto a chi non lo era; ma si tratta allo stesso tempo di una innovazione, dato che anche per i professionisti “ordinistici” viene elevato il livello del titolo di studio richiesto per essere inseriti nell’elenco dei mediatori (in passato non serviva la laurea triennale).

I corsi iniziali

La formazione di base del mediatore viene ridisegnata nei contenuti e nelle modalità della didattica. Il corso iniziale di formazione – al quale possono partecipare al massimo 40 persone – deve avere una durata complessiva almeno di 80 ore (finora erano 50), con al termine una prova finale di valutazione di almeno quattro ore.

Il corso si deve articolare in moduli teorici e pratici (rispettivamente della durata non inferiore a 40 ore). I moduli teorici potranno svolgersi anche mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per i tre quarti del monte orario. Prima dell’iscrizione nell’elenco dei mediatori occorre poi svolgere un tirocinio, strutturato nella partecipazione, con affiancamento al mediatore, a non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.

Occorre poi precisare che coloro che sono in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella in giurisprudenza e gli iscritti a un ordine o collegio professionale che hanno conseguito la laurea triennale dovranno anche seguire un corso di approfondimento giuridico di almeno 14 ore, con una prova finale, scritta e orale, di almeno due ore.

La lingua straniera

Per l’inserimento poi negli elenchi dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo viene richiesta una conoscenza linguistica rafforzata (con certificazione non inferiore al livello B2) e viene prescritto un corso teorico-pratico specializzante della durata non inferiore a 10 ore (con una prova finale di valutazione).

Per gli avvocati

Infine, per gli avvocati iscritti all’Albo, si prevede il solo esonero dal modulo di formazione teorica di base per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.