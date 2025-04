Per i pagamenti tariffe vecchie e nuove attività non previste

Sono ancora tutti da aggiornare i parametri dei professionisti dell’area economico-giuridica e di quella tecnica. E mancano all’appello i primi parametri per le professioni non ordinistiche che, secondo la legge sull’equo compenso, sarebbero dovuti arrivare addirittura entro luglio 2023, con un decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy.

La norma chiave della legge 49, ovvero l’adeguamento delle tariffe di riferimento per l’equo compenso ogni due anni per disporre sempre di valori di ...