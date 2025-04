A.L. Assistenza Legale con Cristiano Cominotto nominato advisor legale globale della International Advertising Association (IAA)

Cristiano Cominotto

A.L. Assistenza Legale, studio legale guidato dall’Avv. Cristiano Cominotto, ha ricevuto l’incarico di advisor legale su scala globale dalla International Advertising Association (IAA), l’associazione mondiale che rappresenta un punto di riferimento per l’industria della comunicazione e del marketing.

L’accordo siglato con A.L. Assistenza Legale prevede la fornitura di servizi legali e di consulenza strategica ad ampio raggio. Il team guidato dall’Avv. Cominotto affiancherà l’IAA nella gestione della contrattualistica internazionale, nella revisione dell’assetto organizzativo, nella tutela della proprietà intellettuale legata ai marchi e ai format degli eventi, e nell’ottimizzazione della governance complessiva. L’obiettivo è supportare l’Associazione nel suo percorso di crescita e razionalizzazione su scala mondiale.

«Siamo estremamente orgogliosi di questo incarico e di poter affiancare un’organizzazione del calibro dell’IAA», ha dichiarato l’Avv. Cristiano Cominotto, Managing Partner di A.L. Assistenza Legale. «La nostra consolidata expertise nel diritto internazionale, nella contrattualistica complessa e nella protezione della proprietà intellettuale, unita a un approccio innovativo e su misura, ci consentirà di fornire all’Associazione il supporto legale necessario per navigare le sfide e valorizzare al meglio i suoi progetti globali».

Fondata nel 1938, l’IAA è l’unica associazione globale che riunisce tutte le aree dell’industria del marketing e della comunicazione: dai brand agli advertiser, dalle agenzie media e creative alle piattaforme tecnologiche, fino al mondo accademico. Con una vasta rete di capitoli nazionali distribuiti in decine di paesi, l’IAA si dedica a promuovere la libertà di parola commerciale, l’adozione di pratiche pubblicitarie responsabili, l’aggiornamento professionale e la difesa degli interessi del settore a livello internazionale. L’associazione è inoltre organizzatrice di importanti eventi globali, come il World Congress.

A.L. Assistenza Legale è riconosciuto nel panorama legale italiano ed estero per il suo approccio pionieristico e orientato ai risultati. Lo Studio ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui lo premio Studio dell’Anno Innovazione ai Legalcommunity Italian Awards 2023 e quello di Studio Legale Italiano con la maggiore crescita organica ai Legalcommunity Italian Awards 2024. Nel 2025, è stato inoltre inserito nel Top Ranking de Il Corriere della Sera.

L’Avv. Cominotto, iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti, vanta un profilo spiccatamente internazionale, avendo maturato esperienze professionali nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Ricopre inoltre incarichi in associazioni internazionali di rilievo come l’American Bar Association (ABA) e la The British Chamber of Commerce for Italy.

Questa nuova partnership strategica fornirà all’IAA un supporto legale strutturato e di alto livello, essenziale per tutelare e promuovere le sue iniziative su scala mondiale.