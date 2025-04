Gli Studi legali PwC TLS e Portolano Cavallo assistono BCMGlobal nella sua nuova servicing partnership con Bain Capital

Alessandro Tanno, Andrea Gangemi, Valeria Saponaro, Roberto Percoco

PwC TLS ha assistito BCMGlobal uno dei principali operatori indipendenti attivo nel servicing verso clienti terzi nella strutturazione della servicing partnership con Bain Capital, al fine di gestire i loro investimenti in Italia. Nel contesto dell’operazione, BCMGlobal è stata nominata special servicer per portafogli performing, non performing e UTP, e asset manager e advisor per veicoli di cartolarizzazione immobiliare di proprietà di Bain Capital Special Situations team in Italia.

Come specificato da BCMGlobal, questa nuova partnership rafforzerà ulteriormente la loro posizione di leadership come fornitore di servizi di riferimento per clienti istituzionali internazionali nel mercato italiano.

Lo studio legale PwC TLS, con il team di banking & finance, ha assistito BCMGlobal, guidato dal director Roberto Percoco e dai managers Valeria Saponaro e Assia Andriani. Il team è guidato in Italia dal partner Fabrizio Cascinelli.

Portolano Cavallo ha assistito BCMGlobal con un team composto dai partner Andrea Gangemi, che ha curato gli aspetti giuslavoristici, e Alessandro Tanno, responsabile della practice di banking & finance.