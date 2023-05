Per il riconoscimento delle attenuanti generiche non basta l'incensuratezza dell'imputato di Giampaolo Piagnerelli

Devono sussistere, invece, elementi di segno positivo a carico dell'imputato che il giudice prudentemente valuta

Il soggetto condannato per un reato grave - quale quello di atti sessuali con minore - non può eccepire in Cassazione il mancato riconoscimento da parte del giudice di merito delle attenuanti generiche (a dire del ricorrente) sul solo presupposto della gravità del fatto.

Le attenuanti generiche

I Supremi giudici (sentenza n. 23298/23) puntualizzano che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi...