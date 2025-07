Per lo scambio elettorale politico-mafioso non occorre la qualità «effettiva» di candidato La Cassazione ha precisato che per il reato basta l’accordo illecito tra il procacciatore di voti e il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non già che il patto illecito intervenga nell’imminenza delle consultazioni elettorali