Per il terzo titolare di ipoteca o di pegno costituita su un bene del fallito solo distribuzione dell'attivo di Antonino La Lumia e Claudia Carmicino*

Commento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 27 marzo 2023, n. 8557

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di particolare rilevo che, negli ultimi anni, ha acceso il dibattito di dottrina e giurisprudenza; in particolare, la Cassazione è tornata sul tema relativo alla possibilità, per il terzo titolare di ipoteca o di pegno costituiti su un bene del fallito, che si è limitato a prestare garanzia per un debito altrui (senza, dunque, assumere alcuna posizione debitoria nei confronti del creditore garantito), di far valere il proprio diritto...