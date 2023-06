Per usucapire il terreno agricolo è necessario costruire una recinzione in modo da impedire a terzi l'accesso al bene di Giampaolo Piagnerelli

La Cassazione ha precisato che non basta la semplice utilizzazione del bene, ma occorre - in qualità di padroni - escludere che gli altri possano interferire con il bene stesso

«Il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), il giudice di merito...