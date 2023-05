Perché diritto. Motivazione culturale ed esercizio della professione forense

L'Associazione Nazionale Forense organizza, presso il "Salone Valente" in Milano, via Freguglia n. 14, per i giorni 18, 19 e 20 maggio 2023, l'evento Conferenza di mid term dal titolo "Perché Diritto. Motivazione culturale ed esercizio della Professione Forense"

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'Associazione Nazionale Forense organizza,

presso il "Salone Valente" in Milano, via Freguglia n. 14, per i giorni 18, 19 e 20 maggio 2023, l'evento Conferenza di mid term dal titolo



"Perché Diritto. Motivazione culturale ed esercizio della Professione Forense"

al fine di sintetizzare il percorso svolto e quello ancora da svolgere, a favore di tutti gli iscritti e dei colleghi.



In occasione di tale ricorrenza l'Associazione ha ritenuto di voler celebrare l'evento con un momento di riflessione su tre giornate, nelle quali affrontare i temi dell'accesso alla professione, della legge professionale, dell'intelligenza artificiale e dell'organizzazione nell'esercizio della professione, come da programma dei lavori .



Le Tavole Formative daranno diritto a n. 12 crediti formativi di cui 3 obbligatori in Ordinamento Forense.



L'accesso è aperto a tutti i Soci e ai colleghi non soci, oltre agli accompagnatori.

Iscrizioni aperte sul sito web associazionenazionaleforense.it



Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA