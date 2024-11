I DECRETI IMMIGRAZIONE - LE MISURE AMMINISTRATIVE - Permesso di soggiorno speciale allo straniero vittima di caporalato

Di qui gli odierni interventi contenuti negli articoli da 5 a 10 del Dl n. 145/2024 - in vigore dall'11 ottobre scorso - che vanno dal "nuovo" titolo di soggiorno "per casi speciali" denominato «permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo», che revisiona una tipologia di permesso invero già esistente (basato, peraltro, su requisiti meno stringenti di quelli d'ora in poi previsti), all'individuazione di misure di supporto economico, anche mediante la concessione - in deroga - dell'assegno unico di inclusione, e di inserimento nel mondo lavorativo.