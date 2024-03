Perseguibili d’ufficio le lesioni al coniuge inflitte in occasione dei maltrattamenti

Anche se viene ritirata dalla parte offesa la querela contro il coniuge presentata per il delitto di maltrattamenti in famiglia compiuto anche con lesioni personali, non viene meno l’imputazione del responsabile. In quanto la remissione della querela non travolge la procedibilità del reato di maltrattamenti commesso contro il coniuge. E ciò anche dopo la Riforma Cartabia. A seguito della novella, infatti, a determinate condizioni, le lesioni personali contro il coniuge sono perseguibili a querela di parte, mentre il reato di maltrattamenti in famiglia si conferma perseguibile d’ufficio: la rimessione della querela non dispiega, perciò, alcun effetto sulla responsabilità penale dell’agente, che con comportamenti abituali anche se non continui abbia messo in uno stato di prostrazione il familiare attraverso l’uso di violenza fisica e psicologica.

Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 9849/2024 - ha respinto il ricorso di un marito che pretendeva di far valere la remissione della querela da parte della moglie come mancanza della condizione di procedibilità dell’azione penale a suo carico. In effetti, dopo la condanna in primo grado la moglie dell’imputato aveva rimesso la querela con cui aveva espresso di essere stata vittima di lesioni personali e maltrattamenti per mano del coniuge. La condanna di primo grado, confermata in appello, in realtà distingueva le condotte imputabili al ricorrente in diversi capi, di fatto separando illogicamente le lesioni personali dai maltrattamenti. La Corte di cassazione precisa che, invece, appurata l’esistenza di un’abituale condotta maltrattante del ricorrente ai danni della moglie, le lesioni personali in tal caso erano il reato commesso “in occasione” del delitto previsto dall’articolo 572 del Codice penale.

E specificatamente chiarisce, nel rigettare il ricorso, che le lesioni personali anche lievissime rimangono perseguibili d’ufficio se agite nell’ambito delle condotta penalmente rilevante dei maltrattamenti in famiglia.