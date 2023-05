Picchiare il figlio che va male a scuola fa scattare il maltrattamento in famiglia di Marina Crisafi

Per la Cassazione, è configurato il più grave reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso di mezzi di correzione

Reato più grave picchiare il figlio che va male a scuola. Non si tratta, infatti, di abuso di mezzi di correzione ma di maltrattamenti in famiglia. Lo ha chiarito la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 17558/2023.



La vicenda

Nella vicenda, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ravenna adiva il Palazzaccio avverso la sentenza che aveva riqualificato nel reato di cui all'articolo 571 c.p. l'originaria imputazione ex articolo 572 c.p. di un padre per le condotte...