Pietro Merlino nuovo partner di Legance nel team di UE, antitrust e regolamentazione

Pietro Merlino









Pietro Merlino, esperto di Antitrust & Competition, entra come partner nel dipartimento di UE, Antitrust e Regolamentazione di Legance.



Pietro ha maturato una vasta esperienza su ogni aspetto del diritto antitrust sia UE che nazionale, tra cui in particolare gli abusi e le intese e il controllo delle concentrazioni, gli accordi di licenza e di distribuzione, e programmi di compliance antitrust, nonché su più generali questioni di diritto dell’Unione Europea. Ha inoltre sviluppato una specifica expertise nei settori farmaceutico e dell’energia, nei quali si è occupato sia di primari casi di abuso e di intese, che di operazioni di concentrazione, anche con profili multi-jurisdictional, nonché in tema di rapporti tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale.



Pietro patrocina abitualmente dinanzi alle Corti dell’UE, a quelle civili e amministrative italiane, nonché alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.



Dal 2018 a oggi è stato il socio responsabile del dipartimento Antitrust di Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP in Italia, dopo una lunga esperienza in Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.



“La domanda di consulenza antitrust di alto livello – commenta Alberto Maggi, Managing Partner di Legance - da parte del mercato europeo e italiano è cresciuta sempre di più negli ultimi anni. L’ingresso di Pietro si inserisce perfettamente nella strategia di Legance di offrire un servizio Antitrust premium integrandosi nel nostro Dipartimento attualmente guidato dal partner Vito Auricchio ”.



Pietro è un riconosciuto player nel mercato antitrust italiano - dichiara Vito Auricchio - ha una consolidata esperienza in materia di intese e abusi e un know-how unico nel settore pharma. Siamo felici che Pietro entri a far parte di Legance e siamo convinti che le sue caratteristiche professionali saranno un ottimo match con il resto del Team consentendo di rafforzare ulteriormente l’offerta di consulenza antitrust di alto livello ai nostri clienti.



Entra in Legance con due associate – Giulia Scrivanti e Tommaso Olivieri - con cui già collabora.