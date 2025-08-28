Pignoramento in estensione, valida la notifica al domicilio eletto dal debitore presso il difensore
La validità dell’elezione di domicilio susseguente all’invito rivolto al debitore col primo atto esecutivo si estende anche agli atti successivi del procedimento se non emergono esplicite limitazioni nella procura generale
L’elezione di domicilio effettuata dal debitore esecutato presso il legale fornito di procura generale alle liti è valida anche per la notificazione dell’atto di pignoramento in estensione. La Corte di cassazione civile - con la sentenza n, 23756/2025 - ha di fatto fornito la corretta interpretazione da dare al secondo comma dell’articolo 492 del Codice di procedura civile sull’ampiezza della validità dell’elezione di domicilio prevista dalla norma a tutti gli atti esecutivi che si vadano a innestare...