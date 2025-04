Pininfarina compie 95 anni

Pininfarina celebra 95 anni di eccellenza: un anniversario straordinario per ripercorrere la storia di un’icona torinese che ha ridefinito i canoni dello stile e dell’innovazione, affermandosi come simbolo del design italiano nel panorama internazionale.

Nel 1930, a Torino, Battista “Pinin” Farina diede vita alla Carrozzeria Pinin Farina, spinto dall’ambizione di creare automobili di lusso e gran lusso, in cui estetica e innovazione tecnologica si fondessero in perfetta armonia. Specializzatasi inizialmente nella realizzazione di carrozzerie esclusive per Lancia, Alfa Romeo e Fiat, nel dopoguerra l’azienda ampliò il proprio raggio d’azione, stringendo collaborazioni iconiche, tra cui quella con Ferrari, per cui disegnò alcune delle vetture più leggendarie della storia. Un percorso di ricerca e sperimentazione che, nel tempo, ha saputo evolversi senza mai rinunciare a un’estetica senza tempo, trovando applicazione in ambiti sempre più ampi, dal transportation alla nautica, dal product design all’architettura.

“Nel celebrare 95 anni di storia, il nostro sguardo rimane saldamente rivolto al futuro. La vera forza trainante del nostro successo risiede nella solidità delle nostre partnership in settori chiave come l’automotive, l’architettura, il design industriale e oltre. La collaborazione con brand e aziende visionarie ci permette di dare vita a soluzioni straordinarie, capaci di modellare il mondo di domani” commenta Silvio Angori, Vicepresidente e CEO di Pininfarina. “Pininfarina continuerà a incarnare innovazione, eleganza ed eccellenza, delineando un futuro in cui creatività e tecnologia si fondono per ispirare il mondo”.

Eccellenza in evoluzione. Nel corso di 95 anni, Pininfarina ha attraversato epoche, sviluppato progetti iconici e accolto figure di spicco che ne hanno amplificato l’identità e il prestigio a livello globale. Questo percorso di crescita ha portato all’espansione internazionale con nuove sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti, consolidando un patrimonio di esperienza e talento condiviso da oltre 500 dipendenti. Quotata in Borsa dal 1986, Pininfarina figura tra i 22 marchi d’eccellenza italiani selezionati per la prestigiosa “Italian Listed Brands” della Borsa Italiana. I traguardi raggiunti in questi 95 anni, che verranno celebrati nel 2025 con eventi e presentazioni, raccontano una storia di innovazione, eleganza e visione. Un patrimonio di eccellenza e creatività che continua a ispirare il presente e a tracciare le forme del futuro.

In occasione di questo anniversario, l’azienda torinese lancia il sito Home Design, aggiornato, per permettere un’esperienza a 360° nel mondo furniture e interior firmato Pininfarina.

Una storia fatta di progetti indimenticabili

Dall’automotive al design e all’architettura, l’azienda ha saputo trasformare la sua filosofia in creazioni che ridefiniscono estetica e funzionalità. Dai complementi d’arredo alle collaborazioni nel settore luxury, fino ai progetti architettonici che plasmano gli skyline internazionali, ogni realizzazione riflette un percorso fatto di eccellenza e ricerca continua.

A completare questo traguardo, Pininfarina ha esposto a Fabbrica del Vapore alcuni dei suoi progetti più recenti e significativi nei vari settori in cui opera, oltre a qualche intramontabile classico.

In questa galleria troviamo:

Due capolavori simbolo della sua visione. La leggendaria Cisitalia, prima vettura esposta permanentemente al MoMA di New York, e la Battista, la supercar elettrica che rappresenta il futuro della mobilità ad alte prestazioni.

Cisitalia

Un’icona del design automobilistico italiano, la Cisitalia ha rivoluzionato il concetto di vettura grazie alla sua estetica innovativa e alla perfetta fusione tra forma e funzione. Esposta in via permanente al MoMA di New York, è riconosciuta non solo come mezzo di trasporto, ma come vera opera d’arte che ha segnato una svolta nella storia del design.

Battista

La Battista è la supercar elettrica per eccellenza, che porta il nome del fondatore e incarna l’evoluzione di una tradizione di innovazione e prestazioni estreme. Con linee scolpite e tecnologie all’avanguardia, questa vettura rappresenta il futuro della mobilità sostenibile senza rinunciare a un’impronta di lusso e potenza.

Sedia Vela e divano Segno

Prodotta in collaborazione con Reflex, la Sedia Vela unisce ergonomia e design d’avanguardia. La sua silhouette fluida e leggera richiama il movimento delle onde, offrendo al contempo comfort e funzionalità.

Anch’esso frutto della collaborazione con Reflex, il Divano Segno, simbolo dell’intera collezione, si caratterizza per linee eleganti e materiali di pregio. Progettato per garantire comfort e raffinatezza, esprime la capacità di Pininfarina di tradurre il concetto di lusso in un arredamento funzionale e di grande impatto estetico.

Cucina Vision

La Cucina di Snaidero Vision rappresenta l’evoluzione di una partnership trentennale, che ha già dato vita a icone come Ola, Idea e Acropolis. Questo progetto integra soluzioni tecnologiche all’avanguardia con un design minimalista e sofisticato, offrendo un ambiente funzionale che unisce tradizione e innovazione nel mondo del design culinario.

Tavolo Orbital

Frutto della collaborazione con Calligaris e vincitore del 2012 Interior Innovation Award, il Tavolo Orbital è un esempio di tecnologia al servizio della bellezza. Il meccanismo del tavolo rotante, intuitivo e fluido nei movimenti, viene messo in risalto, piuttosto che nascosto, per celebrarne la tecnica.

Oksýs

Con Oksýs, Pininfarina si affaccia nel mondo dei collectible, reinterpretando il design in chiave contemporanea. Caratterizzato da una struttura innovativa e da dettagli curati, questa chaise longue celebra la tradizione artigianale e la continua ricerca tecnologica, trasformandosi in un oggetto di culto per gli appassionati di design esclusivo.

Tecton II

Il sistema di illuminazione modulare Tecton II, sviluppato in sinergia con Zumtobel, grazie a soluzioni dinamiche e personalizzabili, trasforma gli spazi valorizzando gli ambienti con un’illuminazione sempre perfetta.

Iconic Residences

Torre residenziale, realizzata per il developer internazionale Mered, incarna la visione architettonica di Pininfarina. Iconic Residences mira a ridefinire il panorama urbano a Dubai, combinando eleganza, funzionalità e innovazione tecnologica in un progetto che diventa subito simbolo di modernità e raffinatezza.

Aperto 1

In collaborazione con Bovet, l’orologio scheletrato Aperto 1 è un capolavoro che fonde l’arte dell’orologeria con il design italiano. Con uno stile inconfondibile, Aperto 1 è l’ultimo risultato di una collaborazione che ha permesso la creazione di un linguaggio di design completamente nuovo.

Navetta Iconica

Progettata con De Simoni Yacht Design per il cantiere navale Austin Parker, Iconica ridefinisce il concetto di trasporto high luxury, portando l’esperienza di una crociera esclusiva, negli spazi di una navetta.

Simulatore di guida Roarington

Questi simulatori offrono un’esperienza immersiva che unisce precisione tecnologica e design esclusivo. Progettati per replicare fedelmente la sensazione della guida di vetture classiche, permettono di vivere in prima persona l’emozione del volante, come testimonia la partecipazione di figure di spicco come il campione Kimi Räikkönen.

Prodotti Pininfarina Segno

La linea Pininfarina Segno trasforma oggetti di uso quotidiano in simboli di eleganza e innovazione. Nata da una profonda ricerca sui materiali e sulle forme, questa collezione di prodotti per la scrittura e altri accessori reinterpretano il design tradizionale con un approccio contemporaneo e funzionale.

De Rosa 70

La De Rosa 70 celebra i 70 anni di una storica azienda produttrice di biciclette. Testata nella Galleria del Vento Pininfarina, questa bicicletta raggiunge le più alte prestazioni sportive.

Calzatura Lausetto e capospalla Po

Nata dalla collaborazione con Velasca, la Calzatura Lausetto è un esempio di come il design possa innovare anche il mondo del fashion. Con un’estetica classica, dettagli curati e materiali di alta qualità, questa calzatura rappresenta l’evoluzione del lusso applicato alla moda, con un occhio attento al comfort e alla funzionalità. Frutto della stessa sinergia con Velasca, il Capospalla Po si distingue per il suo design sofisticato e l’attenzione ai dettagli. Realizzato con materiali pregiati, questo capo d’abbigliamento unisce tradizione artigianale e innovazione, offrendo un look distintivo e moderno nel panorama dell’alta moda.

FILA Aero Collection

Ispirata a tre concept car iconiche disegnate da Pininfarina, la FILA Aero Collection porta le prestazioni sportive in ogni ambito della quotidianità. Premiata con l’IF Design Award 2025, questa linea di prodotti utilizza tecnologie come suole FILA Soffio e FILA Morbido, sistemi BOA e materiali in fibra di carbonio per portare comodità e prestazioni nelle attività sportive quanto in quelle casual.

Smartwatch ibridi

Pininfarina Segno è la prima collezione di hybrid watch Pininfarina, perfetto connubio tra design classico e tecnologia all’avanguardia.

Pininfarina Architecture

Icona globale dello stile italiano, Pininfarina è riconosciuta per la sua ineguagliabile capacità di creare opere senza tempo basate sui suoi valori di tecnologia e bellezza. Pininfarina ha sede in Italia e uffici in tutto il mondo, con un’attività di progettazione che comprende trasporti, design industriale, architettura/interni e design automobilistico. Molti dei progetti di architettura e interior design di Pininfarina Architecture si estendono in aree geografiche come la Turchia (la Torre di Controllo del Traffico Aereo del Nuovo Aeroporto di Istanbul), il Brasile (ad esempio Cyrela by Pininfarina, Heritage, Yachthouse), gli Stati Uniti (tra cui The Concourse Club e Andare Residences) e l’Italia (Juventus Stadium di Torino, Nuovo Centro Stauffer per Archi di Cremona, Urban Lounge di Milano, Ex-Manifattura Tabacchi di Torino). Ha vinto diversi premi internazionali di architettura, tra cui, recentemente, il Green Good Design Award 2022 per Urban Lounge, l’American Architecture Award 2020 con Yachthouse, l’International Architecture Award 2020 per Sixty6 e il Red Dot Award 2019 per le pensiline degli autobus per la città di Miami. Con sedi a Torino, Miami e Shanghai, Pininfarina Architecture si avvale di un team di 120 professionisti - formati presso le più importanti istituzioni accademiche e centri di ricerca del mondo - con background multidisciplinari, tra cui, ma non solo, l’architettura, l’ingegneria, le scienze sociali e l’interaction design, legati dalle loro esperienze professionali.pininfarina.it/it/architecture-it/ | @pininfarina_arch_design