Pirola Pennuto & Associati con la PMI Alfonsino per l’espansione del delivery in Sicilia Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Alfonsino S.p.A., PMI con sede a Caserta, quotata alla Borsa di Milano, segmento Euronext Growth Milan, e specializzata nel servizio di food order & delivery per centri italiani di piccole e medie dimensioni, nell’ambito di una operazione di affitto di un ramo d’azienda con diritto d’acquisto, perfezionata con MyLillo S.r.l., società attiva nel settore del food delivery in Sicilia.