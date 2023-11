Pirola Pennuto Zei & Associati e PWC TLS nell’operazione di acquisizione di Hon Consulting s.r.l. da parte di Tüv Rheinland

Paolo Consales, Fabrizio Mollica, Francesca Bignami









TÜV Rheinland Italia S.r.l., parte di un gruppo multinazionale operante nei mercati di diversi Paesi europei ed internazionali ed organismo di certificazione leader a livello internazionale, ha acquisito il 100% di Hon Consulting S.r.l., società di consulenza specializzata in servizi di Sicurezza Funzionale e Cybersecurity per macchinari e impianti con sede a Prato.



Pirola ha agito per l’acquirente con un team multidisciplinare guidato dal Partner Paolo Consales (in foto) e composto dal Senior Associate Fabrizio Mollica (in foto), dall’Associate Angelo D’Alena e dal Trainee Fabio Tala, per le questioni di corporate M&A, la due diligence, la redazione e la negoziazione dei documenti contrattuali, dall’Associate Partner Fabrizio De Luca e dal Senior Associate Umberto Musso, per le questioni IP e dal Senior Associate Francesco Carrara per la due diligence sulle questioni relative al trattamento dei dati personali. Per gli aspetti giuslavoristici, Pirola ha agito con un team composto dal Partner Maria Clelia Chinappi e dal Senior Associate Andrea Salvatore Sitra.



RSM e Ebner Stoltz sono stati incaricati della due diligence fiscale e finanziaria.



Il team interno di TÜV Rheinland è stato composto da Garet Book, da Timo Eisenschink, che ha coordinato tutti gli aspetti M&A e quelli finanziari, e da Katia Weller, che si è occupata degli aspetti legali. Paolo Caglio ha gestito il team italiano con un focus sugli aspetti commerciali e di business, con l’assistenza di Andrea Brambilla, per gli aspetti di natura finanziaria e di Stefania Giordano per gli aspetti HR.



I Venditori, che continueranno a ricoprire ruoli manageriali all’interno della società post acquisizione, sono stati assistiti da PwC TLS con un team guidato dalla Partner Francesca Bignami (in foto), dalla Director Camilla Nordera e dalla Manager Francesca Nunziati, professioniste esperte di M&A, che si sono occupate sia della redazione e negoziazione dei documenti contrattuali che della vendor due diligence. I professionisti Simone Guidi e Fabrizio Loffredo hanno assistito i Venditori per gli aspetti finanziari e fiscali connessi all’operazione.



Il Notaio Federico Magliulo, con l’assistenza di Roberto Rosas, ha gestito gli aspetti notarili.