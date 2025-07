Più facile l’acquisizione dei dati per ricercare persone scomparse

Approvazione all’unanimità alla Camera per il disegno di legge, che ora passa al Senato, che introduce una deroga al Codice della privacy per consentire l’uso del traffico telefonico con l’obiettivo di agevolare la ricerca delle persone scomparse. Al di fuori dei casi di acquisizione dei dati nell’ambito di un procedimento penale, già disciplinati nel contesto della più volte ritoccata (anche per la necessità di adeguarsi alla disciplina comunitaria) disciplina della data retention, i dati relativi...

