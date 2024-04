Più facile per Spa e Srl emettere obbligazioni e titoli di debito

La legge 5 marzo 2024, n. 21 (conosciuta, con espressione abbreviata, come “legge Capitali”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.60 del 12 marzo scorso e in vigore dal 27 marzo) facilita l’emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e l’emissione di titoli di debito da parte delle società a responsabilità limitata, con l’obiettivo di agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte delle società non quotate.

Il bilancio straordinario

In relazione alla emissione di obbligazioni da parte di società per...