Praticanti avvocati all'Inps: al via le domande di Marina Crisafi

L'Inps comunica l'avvio della nuova procedura per l'ammissione alla pratica forense presso l'avvocatura centrale e quelle territoriali dell'istituto. Domande entro l'11 maggio

Al via le domande per la pratica forense all'Inps presso l'avvocatura centrale e quelle territoriali. Lo rende noto l'istituto con un avviso pubblicato sul sito istituzionale precisando che gli aspiranti praticanti potranno presentare una sola istanza, in base al bando di interesse, entro l'11 maggio 2023.



Pratica forense Inps: i bandi

La nuova procedura per l'ammissione alla pratica forense è disponibile sia presso l'avvocatura centrale che presso le avvocature territoriali dell'INPS.

