Prescrizione, sospesa sine die dalla sentenza di primo grado solo per reati commessi dal 2020

Le sezioni Unite penali - con la sentenza n. 20989/2025 - hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che si è venuto a creare in materia di sospensione del corso dei termini prescrizionali applicando il principio del favor reiin quanto la prescrizione del reato con i conseguenti effetti estintivi del potere punitivo dello Stato ha sicuramente carattere sostanziale in ambito penale.

Di fatto il problema si era verificato in sede giurisprudenziale nell’individuazione della disciplina applicabile ai...