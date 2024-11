Press release - McDermott Will & Emery

Carlo Lemmi, Ettore Scandale, Yab Pecoraro, Luca Gambini

“McDermott Will & Emery, con il socio Ettore Scandale (in foto), l’associate Carlo Lemmi (in foto), ha assistito Resalis Therapeutics S.r.l., startup innovativa operante nel settore biotech e focalizzata sullo sviluppo di terapie per il trattamento di disturbi metabolici, in un nuovo round di investimento effettuato da Sanofi. Sanofi è stato assistita da Ropes & Gray LLP con un team composto dal socio Abigail Gregor e dall’associate Daniel Freshman e da Portolano Cavallo con un team composto dai soci Yan Pecoraro (in foto) Luca Gambini (in foto) e dall’associate Simona Siciliani.”