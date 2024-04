Privacy, negli studi necessari monitoraggio e manutenzione costanti per la tutela dei dati nel tempo

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) impone una rigorosa considerazione dei processi privacy: per avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e le altre realtà professionali, il Gdpr non può essere una semplice procedura formale, ma è un processo dinamico che richiede un approccio proattivo e un monitoraggio costante delle procedure di trattamento dei dati personali, per garantire una protezione efficace nel tempo e anticipare le sfide poste dal progresso digitale.

La conformità...