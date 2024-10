Messa in prova, la riparazione non può essere solo simbolica

Per ottenere la sospensione del processo con messa alla prova è necessaria la riparazione del danno: un risarcimento che non può essere simbolico ma deve essere l'espressione del “massimo sforzo” economico da parte dell'imputato. La Corte di cassazione, con la sentenza 37187, accoglie il ricorso del Pm, contro il via libera alla probation nei confronti di un condannato per il reato di ingiuria da parte del Tribunale militare.

La Suprema corte, nel chiarire che per la messa alla prova si applicano ...