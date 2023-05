Procedimento semplificato di cognizione: il contributo unificato si paga per intero di Marina Crisafi

Il ministero della giustizia chiarisce che il contributo unificato per il nuovo procedimento semplificato di cognizione non è soggetto ad alcun dimezzamento

Nel procedimento semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia il contributo unificato si paga per intero ed è escluso qualsiasi dimezzamento. Lo ha chiarito il ministero della Giustizia con circolare del 17 marzo 2023 in risposta ai quesiti pervenuti sul canale Filo Diretto.



I quesiti

In particolare, la direzione generale di via Arenula si è espressa a seguito delle numerose istanze di chiarimento ricevute sull'importo del contributo unificato da esigere per i giudizi introdotti...