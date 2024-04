Procedura amichevole unionale sul transfer pricing anche dopo l’adesione

Giorgio Massa, Carlo Romano

PwC TLS, con un team multidisciplinare composto dagli avvocati Carlo Romano (in foto), Giorgio Massa (in foto), Maurizio Foti e dal dottore commercialista Corrado Scola ha assistito con successo la branch italiana di una società francese facente parte di un importante gruppo multinazionale nell’ambito della nuova procedura amichevole introdotta dal decreto legislativo n. 49/2020, attuativo della direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, in relazione ad una contestazione in materia di transfer pricing da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, PwC TLS ha ottenuto la prima ammissibilità in Italia di tale procedura amichevole richiesta dal contribuente successivamente alla sottoscrizione di atti di adesione con l’Amministrazione Finanziaria italiana. Come noto, sulla base della precedente normativa l’Agenzia delle Entrate non consentiva, in caso di sottoscrizione di un atto di adesione, di poter successivamente attivare le procedure amichevoli previste sia dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli Stati partner dei trattati (cc.dd. “Convenzioni bilaterali”) sia nella Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in materia di transfer pricing (c.d. “Convenzione arbitrale”). Di conseguenza, a seguito della definitività della pretesa erariale (e in particolare dell’intangibilità delle risultanze di un accertamento con adesione), nessun rimedio era riconosciuto al contribuente per evitare la doppia imposizione.

Per effetto della nuova procedura amichevole, il Gruppo potrà invece ottenere l’eliminazione della doppia imposizione (nel caso di specie con riferimento alle transazioni poste in essere tra la branch italiana e la casa madre francese) nonostante aver, a suo tempo, sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate un accordo di adesione e quindi nonostante la definitività del rapporto tributario. A seguito dell’ammissibilità dell’istanza di attivazione, PwC TLS supporterà - anche con il supporto dei professionisti esteri di PwC Francia - il Gruppo in tutte le fasi della procedura ivi incluso l’implementazione dell’accordo.