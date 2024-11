Processo civile telematico, nota Dgsia per notifiche non perfezionate

La direzione generale dei servizi informativi automatizzati ha diramato una nota informativa della DGSIA del 14 novembre 2024, a firma della Dott.ssa De Stradis, sulle «modifiche apportate al portale area web per il deposito delle notifiche non andate a buon fine per causa imputabile al destinatario», il cui obiettivo è quello consentire il perfezionamento delle notifiche inserite dagli avvocati tramite il portale dedicato disponibile sul SitoWeb PST.

Dal portale accessibile dai servizi riservati ...