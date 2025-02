Processo tributario telematico, sì all’appello telematico in Ctp e cartaceo in Ctr

Nel vigore del regime facoltativo del processo telematico tributario, dalla sua graduale introduzione sino al 30 giugno 2019 il contribuente che ha presentato ricorso in primo grado in via telematica e in secondo grado in modo cartaceo non incappa nella nullità dell’appello. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza 2937/25.

La Ctr

Venendo ai fatti la Ctr dell’Emilia Romagna ha dichiarato l’appello...