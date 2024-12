Profit Farm ottiene l’autorizzazione da CONSOB come European Crowdfunding Service Provider (ECSP) Dopo una lunga e complessa istruttoria autorizzativa, Profit Farm S.r.l. ha ottenuto l’autorizzazione da parte di CONSOB, sentita la Banca d’Italia, per operare come European Crowdfunding Service Provider (ECSP) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503.