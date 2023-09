Progetto Keystone: due nuove operazioni di acquisto crediti









Kryalos SGR ha concluso due nuove operazioni di acquisizione di crediti attraverso il fondo Keystone, riservato ad investitori istituzionali per la gestione e valorizzazione di crediti prevalentemente unlikely-to-pay (UTP).



La prima operazione ha ad oggetto due crediti single name garantiti da asset immobiliari. La seconda operazione, avente ad oggetto l’acquisto di un pacchetto di crediti medium-small tickets verso PMI, si pone in continuità con le due operazioni precedenti, chiuse rispettivamente a febbraio 2022 e dicembre 2022.



Con queste operazioni il fondo arriva a detenere 335 milioni di euro di crediti lordi e aumenta la base di banche coinvolte, che raggiunge il numero di 15.



Molinari Agostinelli ha agito in qualità di consulente legale di Kryalos SGR con un team composto dalle partner Maria Milano e Beatrice Neri, dall’associate Michela Maresca e dal trainee Gian Luca Marchi.



Kryalos SGR è stata altresì assistita dallo studio Bird & Bird per gli aspetti regolamentari dell’operazione con un team guidato dal counsel Giovanni Bevilacqua che ha agito con il supporto dell’associate Giuseppe Strippoli.



Giovanardi Studio Legale ha assistito l’istituto bancario nell’ambito della prima operazione con un team composto dai soci Carlo Alberto Giovanardi, Francesca Marino e dall’associate Simona Crippa.



Chiomenti ha assistito le banche nell’ambito della seconda operazione con un team guidato dal partner Gregorio Consoli e composto dal senior associate Salvatore Sardo e dagli associate Francesco Tarì e Bruno Tullio.



Lo studio legale e tributario di EY, con un team coordinato dal partner Christian Busca, ha agito in qualità advisor di Kryalos SGR nelle attività di portfolio scouting e due diligence, e supporterà Kryalos SGR nel processo di gestione e valorizzazione dei singoli crediti, così come nelle eventuali attività di restructuring delle imprese debitrici.



La senior advisor Ramona Graziano ha curato le attività di portfolio scouting, mentre il team composto dal senior manager Fabio Bartolini, dalla manager Annalinda Costanzo, dalla senior Valentina Palmarini e dalle staff Giorgia Damiano e Martina Vitobello si è occupato della due diligence legale.

Il partner Roberto Russo ha curato con il manager Paolo Fileti la due diligence finanziaria.

Il senior manager Andrea Coghe, con i manager Antonio Coppolaro e Maria Giulia Botrugno, i senior Salvatore Gigliotti, Daniele Valente e Giovanna Petolicchio e la staff Ilaria Basile ha curato le attività di accounting, compliance e reporting.