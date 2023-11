Project financing: competenza consiliare, rito degli appalti e responsabilità precontrattuale di Nuria Federica Nicolò

Nota a Consiglio di Stato, sezione V, 27 ottobre 2023, n. 9298

In una procedura di project financing , la prima fase è caratterizzata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa all’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore, in cui si esprime la valutazione dell’interesse pubblico.



Solo il superamento di suddetta fase è idoneo a incardinare la procedura competitiva per l’affidamento e, di conseguenza, l’applicazione del rito speciale degli appalti alla relativa controversia.



Inoltre, nel settore delle procedure di affidamento...