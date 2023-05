Pronte le Linee guida per le specializzazioni di Giovanni Negri

Le indicazioni della Giustizia per lo svolgimento dei corsi di formazione. Durata biennale e organizzazione a università e avvocatura









Un passo decisivo sul fronte della specializzazione degli avvocati. Sono state infatti definite dalla commissione istituita l’anno scorso dall’allora ministra della Giustizia Marta Cartabia le Linee guida per lo svolgimento dei corsi di formazione necessari per ottenere il titolo. Sono 36 gli itinerari biennali da collocare nel contesto dei tre settori chiave (civile, penale e amministrativo). I corsi saranno organizzati dalle Università in collaborazione con il Cnf, i Consigli dell’Ordine e le associazioni...