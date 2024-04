Proprietà intellettuale, no alla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa per questioni di diritto comune

MASSIMA

Sezioni specializzate in materia di impresa – Competenza – Contratti aventi ad oggetto la traduzione in lingua straniera – Pretesa creditoria relativa a questioni di diritto comune – Non sussiste.

Non sussiste la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) D. Lgs. 168/2003, quando la controversia, ancorché avente ad oggetto in ipotesi contratti relativi a opere tutelate dal diritto d’autore, abbia riguardo a questioni di...