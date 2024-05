Provvedimento conclusivo della conferenza di servizi: non può essere impugnato dall’amministrazione, convocata, ma rimasta inerte

L’attuale quadro normativo non consente all’autorità amministrativa che ha consapevolmente scelto di non partecipare alla conferenza di servizi di impugnare, in sede giurisdizionale, il provvedimento conclusivo della conferenza.

La mancata partecipazione, infatti, equivale a consapevole accettazione della formazione del silenzio assenso.

Inoltre, all’ammissibilità di un’autonoma impugnazione della determinazione finale si oppone il principio di non contraddizione, che è ...