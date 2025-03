Pubblicità di farmaci senza prescrizione, gli Stati possono porre dei limiti sui messaggi di acquisto

Sulla pubblicità dei medicinali soggetti a prescrizione e, in particolare, sulla differenza tra pubblicità di farmaci o farmacia interviene la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 27 febbraio nella causa C-517/23, Apotherkammer

Sulla pubblicità dei medicinali soggetti a prescrizione e, in particolare, sulla differenza tra pubblicità di farmaci o farmacia interviene la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 27 febbraio nella causa C-517/23, Apotherkammer, con la quale gli eurogiudici, con un'articolata sentenza, sono intervenuti a individuare i criteri per qualificare la diffusione di un messaggio come forma di pubblicità e il diritto di porre limiti da parte degli Stati. In particolare, la ...