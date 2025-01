PwC TLS: Alessandro Grandinetti è il nuovo Co-Managing Partner

Alessandro Grandinetti

Alessandro Grandinetti è il nuovo Co-Managing Partner dello Studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti.

Alessandro Grandinetti darà il suo contributo allo Studio in un percorso di crescita strategica coordinando l’area legale e affiancando Marco Meulepas, già Co-Managing Partner e coordinatore per l’area Tax. Il lavoro di Alessandro Grandinetti sarà cruciale per rafforzare ulteriormente la leadership di PwC TLS, che conta oltre 1.000 professionisti in Italia, 19 sedi e un fatturato di 250 milioni di euro nel 2024. Il ruolo risponde all’esigenza di affrontare le sfide di un settore sempre più complesso, competitivo e di profonda trasformazione, dove le competenze legali e fiscali sono sempre più connesse e abilitanti ai grandi processi di trasformazione.

Alessandro Grandinetti, con una carriera trentennale in PwC Italia e Partner dal 2001, ha maturato competenze anche negli USA e in Canada nel supporto a progetti di trasformazione aziendale, digitalizzazione e innovazione strategica. Partner di PwC Italia, ricopre dal 2018 il ruolo di Clients & Markets Leader, coordinando le strategie di approccio e go-to-market per tutte le linee di servizio e i settori industriali per l’Italia. È inoltre membro del Leadership Team di PwC Italia e Leader del settore Energy per l’EMEA.

Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia, ha commentato: “La nomina di Alessandro Grandinetti riflette il nostro impegno nel rafforzare la leadership in un settore in continua evoluzione e trasformazione. Questa scelta nasce dalla volontà di proporre un approccio sempre più multidisciplinare ed integrato, anche con la tecnologia, nel supportare i clienti ad affrontare le complesse sfide attuali e future.”