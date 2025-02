PwC TLS e Alma LED nell’acquisizione di Alga Bio da parte di Mil Mil 76 PwC TLS ha assistito Mil Mil 76 S.p.A. nell’acquisizione del 100% delle quote di Alga Bio S.r.l., società specializzata nella produzione di detersivi e saponi in genere che si distingue per il proprio impegno nella sostenibilità e nella produzione di prodotti ecologici e a basso impatto ambientale.